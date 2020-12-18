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В Минкульте объяснили, как будут работать учреждения культуры и туризма во время "локдауна"

Киев • УНН

 • 22279 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Министерстве культуры и информационной политики дали разъяснения, как будут работать учреждения культуры и туризма во время карантина с 19 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года и во время жесткого локдауна с 8 по 24 января 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МКИП.

В Минкульте объяснили, как будут работать учреждения культуры и туризма во время "локдауна"

"Постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на территории Украины установлен карантин с 19 декабря 2020 года до 28 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период действия карантина запрещается:

▪️ работа гостиниц и санаторно-курортных учреждений, кроме других учреждений, оказывающих услуги по временному размещению, в том числе в отелях: работа спортзалов и фитнес-центров, которые могут ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20 кв. м;

▪️ работа общепита с 7:00 до 23:00 (в новогоднюю ночь - до 1:00) с проведением расчетных операций до 22:00, в остальное время можно осуществлять адресную доставку заказов и заказ на вынос;

▪️ проведение массовых культурных мероприятий, в том числе концертов, с участием до 20 человек с соблюдением дистанции не менее 1,5 м;

▪️ прием посетителей в кинотеатрах, всех учреждениях культуры и другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов до 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади);

▪️ прием посетителей в музеи, на выставки, галерей и т.п., которые могут ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м помещения.

Добавляется, что в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в т.ч. проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

"Вместе с тем, с 00:00 8 января до 00:00 25 января 2021 года на территории Украины запрещается прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников. В этот период заведениям культуры и субъектам хозяйствования в сфере культуры разрешается осуществлять подготовку театральных постановок, театрально-концертных программ и других мероприятий для публичного показа и т.д., а также деятельность, связанную с производством аудиовизуальных произведений", - говорится в сообщении.

Также в отелях и санаторно-курортных учреждениях:

▪️ запрещается прием посетителей спортивными залами, фитнес-центрами, бассейнами;

▪️ заведения общественного питания и места для питания могут работать с 6 до 11 часов утра, с предоставлением услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов круглосуточно;

▪️ салоны красоты могут работать по предварительной записи.

"Обращаем внимание, что разрешается организация горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков)", - отмечается в сообщении.

Напомним, на всей территории Украины с 19 декабря 2020 года будут действовать одни и те же карантинные ограничения.

Как ранее сообщалось в УНН, правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. Также в Минздраве посоветовали воздержаться от поездок во время новогодних праздников.

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