У МОЗ порадили утриматись від подорожей під час новорічних свят

“Ми теж радимо не подорожувати, ми теж радимо утриматися від відповідних подорожей під час пандемії на ці новорічні свята, на ці новорічні канікули. Розумію, що це незручності, розумію, що багато хто хоче поїхати. Але якщо ви все ж таки вже вирішили поїхати — обов’язково подивіться інформацію щодо країни, яка ситуація в цій країні по COVID-19, які умови візиту до цієї країни. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ, щоб для вас там не було ніяких сюрпризів”, — сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що також під час поїздки потрібно дотримуватись всіх правил безпеки.

Нагадаємо, експерт розповів, куди можна поїхати зустрічати 2021 рік.

Також нагадаємо, уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Авіасполучення при цьому зупинятися не буде.