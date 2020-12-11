В Минздраве посоветовали воздержаться от поездок во время новогодних праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 одиннадцатое декабря. УНН. Министерство здравоохранения советует воздержаться от поездок во время пандемии на новогодние праздники и каникулы. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Мы тоже советуем не путешествовать, мы тоже советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние праздники, на эти новогодние каникулы. Понимаю, что это неудобства, понимаю, что многие хотят поехать. Но если вы все же уже решили поехать — обязательно посмотрите информацию о стране, какова ситуация в этой стране по COVID-19, условия визита в эту страну. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел, чтобы для вас там не было никаких сюрпризов”, — сказал Максим Степанов.
Он отметил, что также во время поездки нужно соблюдать все правила безопасности.
Напомним, эксперт рассказал, куда можно поехать встречать 2021 год.
Также напомним, правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
Авиасообщение при этом останавливаться не будет.