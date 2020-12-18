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У Мінкульті роз’яснили, як працюватимуть заклади культури та туризму під час "локдауну"

Київ • УНН

 • 22279 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Міністерстві культури та інформаційної політики дали роз’яснення, як працюватимуть заклади культури та туризму під час карантину з 19 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року та під час жорсткого локдауну з 8 по 24 січня 2021 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МКІП.

У Мінкульті роз’яснили, як працюватимуть заклади культури та туризму під час "локдауну"

"Постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на території України встановлено карантин з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на період дії карантину дозволяється:

▪️ робота готелів та санаторно-курортних закладів, крім інших закладів, які надають послуги з тимчасового розміщення, у тому числі в готелях: робота спортзалів та фітнес-центрів, які можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. м;

▪️ робота закладів громадського харчування з 7:00 до 23:00 (у новорічну ніч - до 1:00) з проведенням розрахункових операцій до 22:00, в інший час можна здійснювати адресну доставку замовлень та замовлення на виніс;

▪️ проведення масових культурних заходів, у тому числі концертів, за участю до 20 осіб з дотриманням дистанції не менш як 1,5 м;

▪️ приймання відвідувачів у кінотеатрах, всіх закладах культури та іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів до 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду);

▪️ приймання відвідувачів до музеїв, виставок, галерей тощо, які можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м приміщення.

Додається, що у готелях та санаторно-курортних закладах забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у т.ч. проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

"Водночас, з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року на території України забороняється приймання відвідувачів закладами культури та проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників. У цей період закладам культури та суб’єктам господарювання у сфері культури дозволяється здійснювати підготовку театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів для публічного показу тощо, а також діяльність, пов'язану з виробництвом аудіовізуальних творів", - йдеться у повідомленні.

Також у готелях та санаторно-курортних закладах:

▪️ забороняється приймання відвідувачів спортивними залами, фітнес-центрами, басейнами;

▪️ заклади громадського харчування та місця для харчування можуть працювати з 6-ї до 11-ї години ранку, з наданням послуг з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів цілодобово;

▪️ салони краси можуть працювати за попереднім записом.

"Звертаємо увагу, що дозволяється організація гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв)", - відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, на всій території Україні з 19 грудня 2020 року діятимуть одні й ті ж карантинні обмеження.

Як раніше повідомлялося в УНН, уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. Також у МОЗ порадили утриматись від подорожей під час новорічних свят.

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