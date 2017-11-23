В Мининфраструктуры заявили о возможных злоупотреблениях на тендерах в более 6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Предприятия Мининфраструктуры могли неэффективно использовать 6,4 миллиарда гривен во время тендеров в мае-ноябре 2017 года. Об этом говорится в отчете Мониторингового комитета в сфере эффективности использования государственных средств и имущества при Министерстве инфраструктуры, передает корреспондент УНН.
Согласно отчету, "выявлено возможные нарушения на 6,4 миллиарда гривен на 27 предприятиях ведомства".
Отмечается, что "состояние завершенных процедур в Мининфраструктуры на 15,7% хуже чем в Украине, что связано с большим количеством закупок в автомобильной и железнодорожной отрасли и неравномерным финансированием".
При этом, как отметил глава мониторингового комитета Дмитрий Остапчук, часть закупок за указанные средства формально происходила в рамках действующего законодательства. Он добавил, что информация о возможных нарушениях будет передана предприятиям, а в случае необходимости - в правоохранительные органы.
Как сообщал УНН, по словам Президента Петра Порошенко, Украина эффективно тратит средства на ремонт и строительство дорог благодаря системе ProZorro.