В Мининфраструктуры заявили о возможных злоупотреблениях на тендерах в более 6 млрд грн

Согласно отчету, "выявлено возможные нарушения на 6,4 миллиарда гривен на 27 предприятиях ведомства".

Отмечается, что "состояние завершенных процедур в Мининфраструктуры на 15,7% хуже чем в Украине, что связано с большим количеством закупок в автомобильной и железнодорожной отрасли и неравномерным финансированием".

При этом, как отметил глава мониторингового комитета Дмитрий Остапчук, часть закупок за указанные средства формально происходила в рамках действующего законодательства. Он добавил, что информация о возможных нарушениях будет передана предприятиям, а в случае необходимости - в правоохранительные органы.

Как сообщал УНН, по словам Президента Петра Порошенко, Украина эффективно тратит средства на ремонт и строительство дорог благодаря системе ProZorro.