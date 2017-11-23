У Мінінфраструктури заявили про можливі зловживання на тендерах у понад 6 млрд грн

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Підприємства Мінінфраструктури могли неефективно використати 6,4 мільярди гривень під час тендерів у травні-листопаді 2017 року. Про це йдеться у звіті Моніторингового комітету у сфері ефективності використання державних коштів та майна при Міністерстві інфраструктури, передає кореспондент УНН.

Згідно зі звітом, “виявлено можливих порушень на 6,4 мільярди гривень на 27 підприємствах відомства”.

Зазначається, що "стан завершених процедур в Мінінфраструктури на 15,7% гірший ніж в Україні, що пов’язано з великою кількістю закупівель в автомобільній та залізничній галузі та нерівномірним фінансуванням”.

При цьому, як зауважив голова Моніторингового комітету Дмитро Остапчук, частина закупівель за вказані кошти формально відбувалася в рамках чинного законодавства. Він додав, що інформацію про можливі порушення буде передано підприємствам, а в разі потреби до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНН, за словами Президента Петра Порошенка, Україна ефективно витрачає кошти на ремонт та будівництво доріг завдяки системі ProZorro.

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