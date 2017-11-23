У Мінінфраструктури заявили про можливі зловживання на тендерах у понад 6 млрд грн

Згідно зі звітом, “виявлено можливих порушень на 6,4 мільярди гривень на 27 підприємствах відомства”.

Зазначається, що "стан завершених процедур в Мінінфраструктури на 15,7% гірший ніж в Україні, що пов’язано з великою кількістю закупівель в автомобільній та залізничній галузі та нерівномірним фінансуванням”.

При цьому, як зауважив голова Моніторингового комітету Дмитро Остапчук, частина закупівель за вказані кошти формально відбувалася в рамках чинного законодавства. Він додав, що інформацію про можливі порушення буде передано підприємствам, а в разі потреби до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНН, за словами Президента Петра Порошенка, Україна ефективно витрачає кошти на ремонт та будівництво доріг завдяки системі ProZorro.