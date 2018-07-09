В Мининфраструктуры рассказали о динамике наполнения Дорожного фонда

"Мы идем по плану по наполнению Дорожного фонда. Около 43% от запланированного объема средств уже направлено на области", - сказал Сасин.



Напомним, области, которые неэффективно используют средства на строительство и ремонт дорог, лишат части финансирования. Об этом во время открытой дискуссии о результатах работы Дорожного фонда сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынке и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин.



Как сообщал УНН, Мининфраструктуры запускает несколько механизмов контроля ремонта украинских дорог.