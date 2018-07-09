У Мінінфраструктури розповіли про динаміку наповнення Дорожнього фонду

"Ми йдемо по плану щодо наповнення Дорожнього фонду. Близько 43% від запланованого обсягу коштів вже спрямовано на області", - сказав Сасін.



Нагадаємо, області, які неефективно використовують кошти на будівництво та ремонт доріг, позбавлять частини фінансування. Про це під час відкритої дискусії щодо результатів роботи Дорожнього фонду повідомив директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін.



Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури запускає декілька механізмів контролю ремонту українських доріг.