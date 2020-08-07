В Мининфраструктуры планируют реализовать пилотный проект по обустройству пунктов пересечения границы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86098 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102413 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127509 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107758 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127885 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101372 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102171 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Мининфраструктуры планируют реализовать пилотный проект по обустройству пунктов пересечения границы

В Мининфраструктуры планируют реализовать пилотный проект по обустройству пунктов пересечения границы

Киев  •  УНН

 • 14923 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство инфраструктуры обсуждает во время заседаний правительства проведение пилотного проекта по обустройству нескольких пунктов пересечения границы. Об этом во время брифинга сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Сейчас активно обсуждаем на правительстве и, наверное, что мы будем выходить с инициативой, чтобы тоже принять несколько пунктов пересечения границы в управление и провести на их базе пилот, чтобы можно было обустроить их на совершенно ином качественном уровне. Потому что дороги мы строим качественные, подъезды к пунктам пересечения границы будем иметь качественные европейские, и еще очень не хватает, чтобы, собственно, вот сами пункты пересечения тоже были европейские. Потому что это, собственно, первое, что видит украинец или иностранец, когда въезжает в Украину. И последнее, что видит", - сказал Владислав Криклий.

Он отметил, что подразумевает сами здания и условия труда.

"Чтобы это были не просто пункты пересечения, чтобы это были сервисно-ориентированные места, где можно кроме базовых вещей получить еще какие-то дополнительные услуги", - добавил Владислав Криклий.

Напомним, на украинских дорогах планируют до конца года установить еще 200 камер автофиксации.

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