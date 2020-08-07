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У Мінінфраструктури планують реалізувати пілотний проект з облаштування пунктів перетину кордону

У Мінінфраструктури планують реалізувати пілотний проект з облаштування пунктів перетину кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури обговорює під час засідань уряду проведення пілотного проекту з облаштування кількох пунктів перетину кордону. Про це під час брифінгу сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

“Зараз активно обговорюємо на уряді і, напевно, що ми будемо виходити з ініціативою, щоб теж взяти кілька пунктів перетину кордону в управління і провести на їх базі пілот, щоб можна було облаштувати їх на зовсім іншому якісному рівні. Бо дороги ми будуємо якісні, під’їзди до пунктів перетину кордону будемо мати якісні, європейські, і ще дуже бракує, щоб, власне, от самі пункти перетину теж були європейські. Тому що це, власне, перше, що бачить українець або іноземець, коли в’їжджає до України. І останнє, що бачить”, - сказав Владислав Криклій.

Він зазначив, що має на увазі самі будівлі і умови праці.

“Щоб це були не просто пункти перетину, щоб це були сервісно-орієнтовані місця, де можна крім базових речей отримати ще якісь додаткові послуги”, - додав Владислав Криклій.

Нагадаємо, на українських дорогах планують до кінця року встановити ще 200 камер автофіксації.

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