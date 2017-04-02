В Минфине заявили о хакерской атаке на реестр возмещения НДС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80672 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111940 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170280 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125279 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122223 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115439 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106277 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107389 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103837 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160750 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минфине заявили о хакерской атаке на реестр возмещения НДС

В Минфине заявили о хакерской атаке на реестр возмещения НДС

Киев  •  УНН

 • 14356 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Министерстве финансов заявили о хакерской атаке на центр сертификации ключей реестра НДС. Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.

"Кто сказал, что будет просто? В 11:00 утра "положили" систему аккредитованного центра сертификации ключей в ДФС. Это беспрецедентное событие". - написал он.

Он отметил, что бесперебойная работа центра сертификации ключей является обязательным условием для успешного запуска самого реестра.

По последним данным, систему центра удалось частично восстановить.

Отметим 1 апреля Минфин запустил онлайн реестр возмещения налога на добавленную стоимость.

Напомним, во время заседания Национального совета реформ Президент Петр Порошенко отметил, что создание и запуск единого автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость расширит возможности борьбы с коррупцией и повысит доверие бизнеса и общественности к действиям власти.

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