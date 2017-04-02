В Минфине заявили о хакерской атаке на реестр возмещения НДС

"Кто сказал, что будет просто? В 11:00 утра "положили" систему аккредитованного центра сертификации ключей в ДФС. Это беспрецедентное событие". - написал он.

Он отметил, что бесперебойная работа центра сертификации ключей является обязательным условием для успешного запуска самого реестра.

По последним данным, систему центра удалось частично восстановить.

Отметим 1 апреля Минфин запустил онлайн реестр возмещения налога на добавленную стоимость.

Напомним, во время заседания Национального совета реформ Президент Петр Порошенко отметил, что создание и запуск единого автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость расширит возможности борьбы с коррупцией и повысит доверие бизнеса и общественности к действиям власти.