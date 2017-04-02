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У Мінфіні заявли про хакерську атаку на реєстр відшкодування ПДВ

Київ • УНН

 • 14362 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Міністерстві фінансів заявили про хакерську атаку на центр сертифікації ключів реєстру ПДВ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.

“Хто сказав, що буде просто? Біля 11:00 ранку "поклали“ систему Акредитованого центру сертифікації ключів в ДФС. Це безпрецедентна подія”. — написав він.

Він зазначив, що безперебійна робота центру сертифікації ключів є обов’язковою для успішного запуску самого реєстру.

За останніми даними, систему центру вдалося частково відновити.

Зазначимо, 1 квітня Мінфін запустило онлайн реєстр відшкодування податку на додану вартість.

Нагадаємо, під час засідання Національної ради реформ Президент Петро Порошенко наголосив на тому, що створення та запуск єдиного автоматичного реєстру відшкодування податку на додану вартість розширить можливості боротьби з корупцією та підвищить довіру бізнесу і громадськості до дій влади.

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