В Минфине в этом году обещают вовремя выплатить пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Задолженности по пенсионной программе в 2020 году отсутствуют, пенсии будут выплаченны вовремя и в полном объеме. Об этом заявил во время выступления в парламенте министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Средств в Государственном бюджете достаточно, в том числе для осуществления пенсионных выплат. Показатели были скорректированы на сумму превышения прогнозного показателя ЕСВ ", - сказал министр.
По его словам, есть основания полагать, что бюджет Пенсионного фонда в следующем году является сбалансированным и реальным для выполнения.
"О задолженности по пенсионной программе этого года - они отсутствуют, и в этом году пенсии будут выплачены вовремя и в полном объеме", - добавил Марченко.
Как сообщал УНН, дефицит Пенсионного фонда по итогам 11 месяцев этого года уже достиг 18,4 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,36%.
Напомним, парламентарии начали рассмотрение законопроекта № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.