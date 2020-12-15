В Минфине в этом году обещают вовремя выплатить пенсии

"Средств в Государственном бюджете достаточно, в том числе для осуществления пенсионных выплат. Показатели были скорректированы на сумму превышения прогнозного показателя ЕСВ ", - сказал министр.

По его словам, есть основания полагать, что бюджет Пенсионного фонда в следующем году является сбалансированным и реальным для выполнения.

"О задолженности по пенсионной программе этого года - они отсутствуют, и в этом году пенсии будут выплачены вовремя и в полном объеме", - добавил Марченко.

Как сообщал УНН, дефицит Пенсионного фонда по итогам 11 месяцев этого года уже достиг 18,4 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,36%.

Напомним, парламентарии начали рассмотрение законопроекта № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.