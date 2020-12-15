Рада перейшла до розгляду Бюджету-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Парламентарі розпочали розгляд законопроекту № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік, передає кореспондент УНН.
Так, представляє прект бюджету до другого читання в парламенті міністр фінансів України Сергій Марченко.
З його слів, в “процесі доопрацювання Бюджету на 2021 рік Мінфін проводив консультації з МВФ щодо формування спільного бачення основних показників, рамки доходів, видатків і дефіциту”.
“В цілому параметри Бюджету 2021 року збігаються з оцінками фахівців Фонду”, - додав він.
Також з його слів, в рамках бюджетних висновків враховано парламентські пропозиції на понад 14 млрд грн.
Нагадаємо, раніше сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроекти № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.
У той же час, нардепи під час голосування підтримали ряд поправок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 і 147. Також нардепи провалили голосування за ряд підтриманих комітетом поправок № 445-448.
Відзначимо, що за словами нардепів, Рада таким чином проголосувала дві взаємовиключні правки. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга — на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету.
Після цього Разумков доручив Комітету з питань бюджету терміново зібратись для того, щоб “збалансувати” проект Бюджету на 2021 рік.
Пізніше Верховна Рада оголосила перерву до 16:00 для того, щоб парламентський комітет з питань бюджету встиг узгодити нюанси, які виникли під час розгляду і ухвалення законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу (№4100-д).
Зі слів члена комітету Олексія Гончаренка, комітет пропонує зберегти поправку, яка на постійній основі залишить в загальних фондах місцевого самоврядування 13,44% акцизу на паливо, реалізоване на їх території.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.
Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.
Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.