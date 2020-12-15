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Рада перешла к рассмотрению Бюджета-2021

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Парламентарии начали рассмотрение законопроекта № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год, передает корреспондент УНН.

Рада перешла к рассмотрению Бюджета-2021

Так, представляет прект бюджета ко второму чтению в парламенте министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, в "процессе доработки бюджета на 2021 год Минфин проводил консультации с МВФ по формированию общего видения основных показателей, рамки доходов, расходов и дефицита".

"В целом параметры бюджета 2021 года совпадают с оценками специалистов Фонда", - добавил он.

Также по его словам, в рамках бюджетных выводов учтено парламентские предложения на более чем 14 млрд грн.

Напомним, ранее сегодня народные депутаты приняли в целом законопроекты № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект направлен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

В то же время, нардепы во время голосования поддержали ряд поправок, не учтенных бюджетным комитетом, в частности, по закупке лекарств и акциза горючего - № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 и 147. Также нардепы провалили голосование за ряд поддержанных комитетом поправок № 445-448.

Отметим, что по словам нардепов, Рада таким образом проголосовала две взаимоисключающие правки. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временная мера, а вторая - на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это с доходов госбюджета.

После этого Разумков поручил Комитету по вопросам бюджета срочно собраться для того, чтобы "сбалансировать" проект бюджета на 2021 год.

Позже Верховная Рада объявила перерыв до 16:00 для того, чтобы парламентский комитет по вопросам бюджета успел согласовать нюансы, которые возникли во время рассмотрения и принятия законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д).

По словам члена комитета Алексея Гончаренко, комитет предлагает сохранить поправку, которая на постоянной основе оставит в общих фондах местного самоуправления 13,44% акциза на топливо, реализуемого на их территории.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

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