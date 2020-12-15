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У Мінфіні цього року обіцяють вчасно виплатити пенсії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Заборгованості за пенсійною програмою у 2020 році відсутні, пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі. Про це заявив під час виступу в парламенті міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

У Мінфіні цього року обіцяють вчасно виплатити пенсії

“Коштів у Державному бюджеті достатньо, в тому числі для здійснення пенсійних виплат. Показники були скориговані на суму перевищення прогнозного показника ЄСВ”, - сказав міністр.

З його слів, є підстави вважати, що бюджет Пенсійного фонду у наступному році є збалансованим і реальним для виконання.

“Щодо заборгованості за пенсійною програмою цього року – вони відсутні, і цього року пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі”, - додав Марченко.

Як повідомляв УННдефіцит Пенсійного фонду за підсумками 11 місяців цього року вже сягнув 18,4 млрд грн, зрісши за місяць на 6,36%.

Нагадаємо, парламентарі розпочали розгляд законопроекту № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.

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