У Мінфіні цього року обіцяють вчасно виплатити пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Заборгованості за пенсійною програмою у 2020 році відсутні, пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі. Про це заявив під час виступу в парламенті міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Коштів у Державному бюджеті достатньо, в тому числі для здійснення пенсійних виплат. Показники були скориговані на суму перевищення прогнозного показника ЄСВ”, - сказав міністр.
З його слів, є підстави вважати, що бюджет Пенсійного фонду у наступному році є збалансованим і реальним для виконання.
“Щодо заборгованості за пенсійною програмою цього року – вони відсутні, і цього року пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі”, - додав Марченко.
Як повідомляв УНН, дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 11 місяців цього року вже сягнув 18,4 млрд грн, зрісши за місяць на 6,36%.
Нагадаємо, парламентарі розпочали розгляд законопроекту № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.