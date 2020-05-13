В Минфине рассказали, как собираются перекрывать "дыру" в бюджете на 2020 год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что "дыру" в бюджете на 2020 год планируют перекрывать за счет привлечения внешних и внутренних источников финансирования, в частности, траншей МВФ. Об этом он сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Предполагается финансирование дефицита за счет привлечения как внешних источников финансирования, так и внутренних. Мы ожидаем в ближайшее время на восстановление программы с Международным валютным фондом. До конца мая планируется получить первый транш. И я хочу поблагодарить народных депутатов, которые сегодня проголосовали за очень важный банковский закон, который позволяет нам разблокировать работу с МВФ. Поэтому все источники заимствования предусмотрены в Государственном бюджете", - сказал Сергей Марченко.
Он добавил, что они реализуют задачи, которые предусмотрены в Государственном бюджете.
Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк не планирует финансировать дефицит Госдбюджета.
Также напомним, Рада приняла закон о банках, через три недели после которого Украина должна получить транш МВФ.