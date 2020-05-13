У Мінфіні розповіли, як збираються перекривати "діру" в бюджеті на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що "діру" в бюджеті на 2020 рік планують перекривати за допомогою залучення зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування, зокрема, траншів МВФ. Про це він повідомив під час брифінгу представників уряду після засідання Кабміну, передає кореспондент УНН.
"Передбачається фінансування дефіциту за рахунок залучення як зовнішніх джерел фінансування, так і внутрішніх. Ми очікуємо найближчим часом на відновлення програми з Міжнародним валютним фондом. До кінця травня планується отримати перший транш. І я хочу подякувати народним депутатам, які сьогодні проголосували дуже важливий банківський закон, який дозволяє нам розблокувати роботу з МВФ. Тому всі джерела запозичення передбачені в Державному бюджеті", - сказав Сергій Марченко.
Він додав, що вони реалізовують завдання, які передбачені в Державному бюджеті.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нацбанк не планує фінансувати дефіцит Держдбюджету.
Також нагадаємо, Рада ухвалила закон про банки, через три тижні після якого Україна має отримати транш МВФ.