У Мінфіні розповіли, як збираються перекривати "діру" в бюджеті на 2020 рік

"Передбачається фінансування дефіциту за рахунок залучення як зовнішніх джерел фінансування, так і внутрішніх. Ми очікуємо найближчим часом на відновлення програми з Міжнародним валютним фондом. До кінця травня планується отримати перший транш. І я хочу подякувати народним депутатам, які сьогодні проголосували дуже важливий банківський закон, який дозволяє нам розблокувати роботу з МВФ. Тому всі джерела запозичення передбачені в Державному бюджеті", - сказав Сергій Марченко.

Він додав, що вони реалізовують завдання, які передбачені в Державному бюджеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нацбанк не планує фінансувати дефіцит Держдбюджету.

Також нагадаємо, Рада ухвалила закон про банки, через три тижні після якого Україна має отримати транш МВФ.