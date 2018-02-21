В Минфине пояснили, что даст реформирование госбанков украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Благодаря реформированию государственного банковского сектора украинцы получат доступ к более качественным банковским услугам доступных кредитов. Об этом сообщил на брифинге министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Благодаря реформированию госбанков, банковские услуги для людей станут более доступными. Кроме того, это повысит прозрачность расчетов, сделает невозможным злоупотребление. Также, реформа будет способствовать доступности кредитования, в частности увеличится предложение более дешевого кредитования для малого, среднего бизнеса и населения", - пояснил Данилюк.
Как уточнил он, сейчас в госбанках сосредоточилось большинство проблемных кредитов - 70%. Это влияет на финансовое состояние банков и возможность устанавливать привлекательные ставки.
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Кроме того, по словам Данилюка, путем приватизации госбанков, правительство планирует получить доход в бюджет. Однако это зависит от эффективности управления банками.
В частности, планируется, что в 2022 году чистая прибыль ПриватБанка составит 8,4 млрд грн, Сбербанка - 4,7 млрд грн.
Отметим, стратегия реформирования банковского сектора предусматривает, увеличение конкуренции на банковском рынке. В течение 5 лет доля государства в банковском секторе должна уменьшиться до 24%. Предполагается полный выход государства из Укргазбанка, который уже готов к приватизации и ПриватБанка. Также предполагается частичный выход государства из капитала Сбербанка.
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Для каждого из банков предусмотрена своя стратегия развития. Например, Укрэксимбанк должен концентрироваться на экспортно-импортных операциях, а Сбербанк быть универсальным банком. Стратегия Укргазбанка остается неизменной, он останется "зеленым" банком.