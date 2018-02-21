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У Мінфіні пояснили, що дасть реформування держбанків українцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Завдяки реформуванню державного банківського сектору українці отримають доступ до більш якісних банківських послуг та доступних кредитів. Про це повідомив на брифінгу міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

"Завдяки реформуванню держбанків, банківські послуги для людей стануть більш доступними. Крім того, це підвищить прозорість розрахунків, унеможливить зловживання. Також, реформа сприятиме доступності кредитування, зокрема збільшиться пропозиція більш дешевого кредитування для малого, середнього бізнесу та населення", - пояснив Данилюк.

Як уточнив він, зараз у держбанках зосередилось більшість проблемних кредитів – 70%. Це впливає на фінансовий стан банків та можливість встановлювати привабливі ставки.

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Крім того, за словами Данилюка, шляхом приватизації держбанків, уряд планує отримати дохід в бюджет. Проте це залежить від ефективності управління банками.

Зокрема, планується, що у 2022 році чистий прибуток ПриватБанку складе 8,4 млрд грн, Ощадбанку – 4,7 млрд грн.

Зазначимо, стратегія реформування банківського сектору передбачає, збільшення конкуренції на банківському ринку. Протягом 5 років частка держави у банківському секторі має зменшитись до 24%. Передбачається повний вихід держави з Укргазбанку, який вже готовий до приватизації, та ПриватБанку. Також передбачається частковий вихід держави з капіталу Ощадбанку.

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Для кожного з банків передбачена своя стратегія розвитку. Наприклад, Укрексімбанк має концентруватися на експортно-імпортних операціях, а Ощадбанк бути універсальним банком. Стратегія Укргазбанку лишається незмінною, він залишиться "зеленим" банком.

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