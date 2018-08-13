В Минфине подтвердили намерение продать ПриватБанк в 2022 году

“В 2022 году ПриватБанк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые ПриватБанк намерен вернуть через суды”, — рассказали в Минфине.

В министерстве напомнили, что в июне этого года одобрили Стратегию развития ПриватБанка до 2022 года.

Документ предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

Справка УНН.

Стратегическими инвесторами государственных банков могут быть банки — резиденты или нерезиденты, международные финансовые организации, которые соответствуют установленным Нацбанком требованиям безупречной деловой репутации и удовлетворительного финансового состояния. Кроме того, к стратегическим инвесторам предъявляются следующие требования: о невозможности быть стратегическими инвесторами лицам, которые на момент капитализации банков государством владели существенным участием в таких банках, и/или лицам, которые зарегистрированы в государствах, включенных Кабмином в перечень оффшорных зон, и государствах, внесенных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Напомним, государство планирует выйти из капитала “Укргазбанка” до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что Высокий Суд Лондона 25 — 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску ПриватБанка к прежним владельцам — украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову по организации мошеннических схем по выводу средств на сумму 1,9 млрд долларов.