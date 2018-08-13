У Мінфіні підтвердили намір продати ПриватБанк у 2022 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У 2022 році ПриватБанк буде готовим до виходу держави з капіталу. Про це УНН повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит.
“У 2022 році ПриватБанк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовим до виходу держави з капіталу. Сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки становитиме 81 млрд гривень, без урахування коштів, які ПриватБанк має намір повернути через суди”, — розповіли у Мінфіні.
У міністерстві нагадали, що у червні цього року схвалили Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022 року.
Документ передбачає впровадження ефективної системи управління ризиками, вирішення проблеми з непрацюючими кредитами, а також низку організаційних та управлінських змін, спрямованих на підвищення ефективності та зменшення витрат.
Довідка УНН.
Стратегічними інвесторами державних банків можуть бути банки — резиденти або нерезиденти, міжнародні фінансові організації, які відповідають установленим Нацбанком вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану. Крім того, до стратегічних інвесторів висуваються такі вимоги: щодо неможливості бути стратегічними інвесторами особам, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особам, які зареєстровані в державах, що включені Кабміном до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Нагадаємо, держава планує вийти з капіталу “Укргазбанку” до кінця 2019 року.
Раніше повідомлялось, що Високий Суд Лондона 25 — 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом ПриватБанку до колишніх власників — українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова з приводу організації шахрайських схем із виведення коштів на суму 1,9 млрд доларів.