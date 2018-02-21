В Минфине назвали причину высоких кредитных ставок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Главная причина высоких кредитных ставок - это риск по кредитованию, который связан с недостаточными правами кредиторов. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Главная причина высоких кредитных ставок заключается в риске по кредитованию, который связан с недостаточными правами кредиторов", - отметила Маркарова.
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По ее словам, кредитные ставки будут уменьшаться, когда этот риск будет минимизирован.
Кроме того, Маркарова уточнила, что правительство сейчас работает над снижением уровня инфляции, поэтому в перспективе учетная ставка НБУ также будет уменьшаться.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил основы стратегического реформирования государственного банковского сектора.