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У Мінфіні назвали причину високих кредитних ставок

У Мінфіні назвали причину високих кредитних ставок

Київ • УНН

 • 8843 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Головна причина високих кредитних ставок - це ризик по кредитуванню, який пов'язаний з недостатніми правами кредиторів. Про це повідомила на брифінгу перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

"Головна причина високих кредитних ставок полягає у ризику по кредитуванню, який пов'язаний з недостатніми правами кредиторів", - зазначила Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінфіні пояснили, що дасть реформування держбанків українцям

За її словами, кредитні ставки зменшуватимуться, коли цей ризик буде мінімізований.

Крім того, Маркарова уточнила, що уряд зараз працює над зниженням рівня інфляції, тому у перспективі облікова ставка НБУ також буде зменшуватись.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив засади стратегічного реформування державного банківського сектору.

Українські Національні Новини

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