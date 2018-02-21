У Мінфіні назвали причину високих кредитних ставок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Головна причина високих кредитних ставок - це ризик по кредитуванню, який пов'язаний з недостатніми правами кредиторів. Про це повідомила на брифінгу перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Головна причина високих кредитних ставок полягає у ризику по кредитуванню, який пов'язаний з недостатніми правами кредиторів", - зазначила Маркарова.
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За її словами, кредитні ставки зменшуватимуться, коли цей ризик буде мінімізований.
Крім того, Маркарова уточнила, що уряд зараз працює над зниженням рівня інфляції, тому у перспективі облікова ставка НБУ також буде зменшуватись.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив засади стратегічного реформування державного банківського сектору.