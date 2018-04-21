В Минэнергоугля заверили, что у Украины нет проблем с запасами газового угля

“На сегодняшний день осуществляется перевод энергоблоков на сжигание угля газовой группы, поскольку все запасы антрацита остались на временно оккупированной территории Украины. Проблем с запасами угля газовой группы нет, шахты имеют необходимые производственные запасы, в то же время нуждаются в модернизации и современном горно-шахтном оборудовании”, - сказал Насалик, анализируя ситуацию с поставками угля на ТЭС Украины.

Он также проинформировал польских коллег о планах по внедрению инвестиционных проектов по открытию новых лав. По его словам, на сегодня утверждены 6 инвестиционных проектов, реализация которых будет способствовать обеспечению Украины углем.

“Мы принимаем меры, чтобы угольная отрасль Украины развивалась”, — подчеркнул Носилки.

Напомним, в прошлом году 78,6% импортных поставок антрацита в Украине осуществлялись из России.