У Міненерговугілля запевнили, що Україна не має проблем із запасами газового вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Проблем із запасами вугілля газової групи немає, шахти мають необхідні виробничі запаси. Про це під час зустрічі з представниками польської компанії FASING сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНН, з посиланням на повідомлення міністерства.
“На сьогодні здійснюється переведення енергоблоків на спалювання вугілля газової групи, оскільки всі запаси антрациту залишилися на тимчасово окупованій території України. Проблем із запасами вугілля газової групи немає, шахти мають необхідні виробничі запаси, водночас потребують модернізації та сучасного гірничо-шахтного обладнання”, — сказав Насалик, аналізуючи ситуацію щодо постачання вугілля на ТЕС України.
Він також поінформував польських колег про плани щодо впровадження інвестиційних проектів з відкриття нових лав. За його словами, на сьогодні затверджено 6 інвестиційних проектів, реалізація яких сприятиме забезпеченню України вугіллям.
“Ми вживаємо заходів, щоб вугільна галузь України розвивалася”, — наголосив Насалик.
Нагадаємо, минулого року 78,6% імпортних постачань антрациту в Україну здійснювались з Росії.