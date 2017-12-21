В Минэнергоугля готовы к возможным кибератакам на объекты энергетики

"Должен сказать, что у нас было совместное обучение с представителями Центра НАТО по кибербезопасности. А в Литве мы подали письмо о сотрудничестве с Центром НАТО по энергобезопасности, в том числе, по кибербезопасности. Готовимся ли мы, конечно готовимся", - заверил министр.

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Ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что Украина имеет такой опыт кибератак как составляющей гибридной войны, что может поделиться им с Европейским Союзом и с США.

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