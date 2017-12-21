У Міненерговугілля готові до можливих кібератак на об’єкти енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості готується до можливих кібратак на об’єкти енергетики. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Повинен сказати, що у нас було спільне навчання із представниками Центру НАТО з кібербезпеки. А в Литві ми подали лист про співпрацю з Центром НАТО з енергобезпеки, в тому числі, з кібербезпеки. Чи готуємося ми, звичайно готуємося”, — запевнив міністр.
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Раніше перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що Україна має такий досвід кібератак як складової гібридної війни, що може поділитися ним з Європейським Союзом і з США.
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