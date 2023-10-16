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В Минэнерго опровергли сообщения СМИ о применении графиков отключений

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине пока не планируют ограничивать поставки электроэнергии. Украине достаточно электроэнергии собственного производства для обеспечения потребностей потребителей, заявили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

В Минэнерго опровергли сообщения СМИ о применении графиков отключений

Цитата

«В последние дни накануне отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии. По этому поводу министерство энергетики сообщает. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предвидится ни в одной из областей страны», - указали в Минэнерго.

Детали

В ведомстве также отметили, что ограничения в электроснабжении возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий.

Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону, добавили в Минэнерго.

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