В Минэнерго опровергли сообщения СМИ о применении графиков отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине пока не планируют ограничивать поставки электроэнергии. Украине достаточно электроэнергии собственного производства для обеспечения потребностей потребителей, заявили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
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«В последние дни накануне отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии. По этому поводу министерство энергетики сообщает. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предвидится ни в одной из областей страны», - указали в Минэнерго.
Детали
В ведомстве также отметили, что ограничения в электроснабжении возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий.
Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону, добавили в Минэнерго.
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