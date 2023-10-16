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У Міненерго спростували повідомлення ЗМІ про застосування графіків відключень

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Україні наразі не планують обмежувати постачання електроенергії. Україні достатньо електроенергії власного виробництва для забезпечення потреб споживачів, заявили у понеділок в Міненерго, пише УНН.

У Міненерго спростували повідомлення ЗМІ про застосування графіків відключень

Цитата

«В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. З цього приводу міністерство енергетики повідомляє. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни», - вказали в Міненерго.

Деталі

У відомстві також зазначили, що обмеження в електропостачанні можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.

Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону, додали у Міненерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні попри потепління на вихідних зросло споживання електрики, є імпорт та експорт - Укренерго

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