В Україні попри потепління на вихідних зросло споживання електрики, є імпорт та експорт - Укренерго

Споживання і генерація

Учора, 15 жовтня, середньодобова температура була на 2,4 C вищою, ніж у попередню неділю 8 жовтня (13,5°C проти 11,1°C). Попри потепління, споживання електроенергії зросло: вчора вечірній максимум був на 5,8% вищий, ніж 8 жовтня, вказали у компанії.

На об'єктах генерації триває ремонтна кампанія та підготовка до опалювального періоду.

Як зазначили в Укренерго, на одній з магістральних підстанцій центрального регіону включено в роботу нове обладнання. Це, як очікується, дозволить підвищити надійність живлення майже півмільйона споживачів одного з найбільш густонаселених регіонів країни.

У Міненерго, своєю чергою, повідомили, що сьогодні на одній з ТЕЦ вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 250 МВт потужності. "Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів", - зазначили у міністерстві.

Експорт/імпорт

Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється лише протягом однієї години ввечері з Молдови. Загальний обсяг 10 МВт·год. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години з загальним обсягом 3634 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 371 МВт, зазначили в Укренерго.

Знеструмлення

"Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. У Полтавській області внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено декілька житлових будинків", - повідомили у Міненерго.

За даними Укренерго, дощ та вітер частково знеструмили 55 населених пунктів в Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській областях. У Міненерго при цьому повідомляють, що через несприятливі погодні умови знеструмлено 67 населених пунктів у цих чотирьох областях. З технічних причин є відключення в Одеській області, вказали в Укренерго. У Міненерго додали, що внаслідок технологічних порушень також є знеструмлення у Запорізькій області.

Через бойові дії та з інших причин без світла, за даними Укренерго, залишається 448 населених пунктів. В результаті обстрілів є нові відключені споживачі в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Херсонській, Сумській, Чернігівській областях.

У Херсоні після повені через підрив Каховської ГЕС, за даними Міненерго, залишаються знеструмленими 1,5 тис. споживачів.

ЗАЕС

"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,72 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.