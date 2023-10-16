В Украине несмотря на потепление на выходных выросло потребление электричества, есть импорт и экспорт - Укрэнерго

Потребление и генерация

Вчера, 15 октября, среднесуточная температура была на 2,4°C выше, чем в предыдущее воскресенье 8 октября (13,5°C против 11,1°C). Несмотря на потепление, потребление электроэнергии возросло: вчера вечерний максимум был на 5,8% выше, чем 8 октября, указали в компании.

На объектах генерации продолжается ремонтная кампания и подготовка к отопительному периоду.

Как отметили в Укрэнерго, на одной из магистральных подстанций центрального региона включено в работу новое оборудование. Это, как ожидается, позволит повысить надежность питания почти полмиллиона потребителей одного из самых густонаселенных регионов страны.

В Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что сегодня на одной из ТЭЦ вышел из ремонта энергоблок, который добавил в энергосистему дополнительные 250 МВт мощности. "Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - отметили в министерстве.

Экспорт/импорт

Сегодня импорт электроэнергии осуществляется только в течение одного часа вечером из Молдовы. Общий объем 10 МВт·час. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы с общим объемом 3634 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 371 МВт, отметили в Укрэнерго.

Обесточивания

"Ночью враг нанес очередной ракетно-дроновой удар по территории Украины. В Полтавской области в результате обстрела повреждены линии электропередачи, обесточены несколько жилых домов", - сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, дождь и ветер частично обесточили 55 населенных пунктов в Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской областях. В Минэнерго при этом сообщают, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 67 населенных пунктов в этих четырех областях. По техническим причинам есть отключения в Одесской области, указали в Укрэнерго. В Минэнерго добавили, что в результате технологических нарушений также есть обесточивания в Запорожской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света, по данным Укрэнерго, остается 448 населенных пунктов. В результате обстрелов есть новые отключенные потребители в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Херсонской, Сумской, Черниговской областях.

В Херсоне после наводнения из-за подрыва Каховской ГЭС, по данным Минэнерго, остаются обесточенными 1,5 тыс. потребителей.

ЗАЭС

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 15,72 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.