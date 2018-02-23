В Минэкономразвития назвали главные аспекты экономической евроинтеграции Украины

"Для Украины ЕС, с точки зрения торговли, является рынком в фокусе. В правительстве хорошо понимают это. Однако стоит отметить, что путь к экономической евроинтеграции лежит не только через увеличение экспорта товаров и услуг. Одним из измерений свободной торговли с ЕС соглашение о Пан-Евро-Мед.

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Второй важный аспект - инвестиции, ведь в отраслях, где растут инвестиции, автоматически растет экспорт.

Третий важный аспект - амбиции. Не бывает экспорта, если нет экспортной амбиции, нет экономической интеграции, если нет амбиции правительства и бизнеса иметь эту интеграцию", - подчеркнула она.

Напомним, что среди приоритетных евроинтеграционных задач для Президента: завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и стандарты НАТО. Закон о налоге на выведенный капитал, закон о Службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместное цифровое и авиационное пространство с ЕС.