У Мінекономрозвитку назвали головні аспекти економічної євроінтеграції України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий представник України Наталія Микольська, передає кореспондент УНН.
"Для України ЄС, з точки зору торгівлі, є ринком у фокусі. В уряді добре розуміють це. Проте варто зазначити, що шлях до економічної євроінтеграції пролягає не лише через збільшення експорту товарів та послуг. Одним із вимірів вільної торгівлі з ЄС є угода про Пан-Євро-Мед.
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Другий важливий аспект – інвестиції, адже в галузях, де зростають інвестиції, автоматично зростає експорт.
Третій важливий аспект – амбіції. Не буває експорту, якщо немає експортної амбіції, немає економічної інтеграції, якщо немає амбіції уряду та бізнесу мати цю інтеграцію", - наголосила вона.
Нагадаємо, що серед пріоритетних євроінтеграційних завдань для Президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС.