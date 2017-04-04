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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80560 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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11 марта, 18:02 • 170252 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минэкономразвития констатировали хаотическое регулирование бизнеса в Украине

В Минэкономразвития констатировали хаотическое регулирование бизнеса в Украине

Киев  •  УНН

 • 14295 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Некорректное применение лицензирования стоит бизнесу около 900 млн грн в год. Об этом заявили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.

“В Украине не существует утвержденных лицензионных условий для хранения мусора, в то время как, например, туристическая отрасль зарегулирована несоразмерно к ее потенциальному воздействию на жизнь и здоровье людей. Это несоответствие — лишь одна из многочисленных иллюстраций хаотичности регулирования бизнеса в Украине”, — отметили в ведомстве.

Министерство экономического развития и торговли и Государственная регуляторная служба инициировали публичные консультации как неотъемлемый элемент регуляторной реформы, чтобы правила для бизнеса были эффективны и понятны, а процесс их принятия — прозрачным и открытым.

Независимый аналитический центр BRDO стал организатором публичных консультаций и разработчиком аналитических материалов в рамках инициативы EU4Business\FORBIZ. Участие в публичном обсуждении приняли более 100 предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций.

По данным Офиса эффективного регулирования (BRDO), треть инструментов регулирования доступа на рынки применяется ошибочно, а у 379 разрешительных документов вообще нет определенного правового статуса. Это не только затрудняет взаимодействие предпринимателей и государства, но и создает многочисленные возможности для коррупционных злоупотреблений. Неэффективное регулирование стоит дорого: только ошибочное лицензирование обходится бизнесу в 900 млн гривен в год.

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“Дерегуляция остается одним из приоритетов правительства. Только за последние 6 месяцев мы отменили почти 500 устаревших и незаконных актов. В перспективе должны на государственном уровне ввести систему эффективного регулирования, которая предотвратит создание контрпродуктивных регуляторных практик. Это возможно только в процессе конструктивного диалога между бизнесом и властью”, — прокомментировал событие первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Напомним, в Украине отсутствуют лицензионные условия для операторов лотерей с 2012 года. В Министерстве финансов Украины, которое является государственным регулятором сферы, отказываются заниматься разработкой лицензионных условий для лотерей, поскольку руководству ведомства не нравится закон “О лотереях”, принятый в 2012 году.

На сегодняшний день лотерейные операторы работают с просроченными лицензиями на основании переходных положений закона.

На промедлении в процессе лицензирования неоднократно акцентировали в Национальном совете реформ. Однако, на сегодняшний день, никаких сдвигов в вопросе лицензирования лотерейного рынка нет.

По данным экспертов, такая ситуация не только искажает инвестиционную привлекательность страны, но и способствует тенизации лотерейного рынка.

Как недавно стало известно, Нацполиция Украины открыла уголовное производство против “Украинской национальной лотереи” по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей.

Установлено, что должностными лицами и учредителями компании с иностранными инвестициями “УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ” (код ЕГРПОУ 24940541), ООО “ЛАКИ ЛЕНД” (код ЕГРПОУ 38323297), ООО “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ” (код ЕГРПОУ 37047683) созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей

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