У Мінекономрозвитку констатували хаотичне регулювання бізнесу в Україні

“В Україні не існує затверджених ліцензійних умов для зберігання сміття, у той час як, наприклад, туристична галузь зарегульована непропорційно до її потенційного впливу на життя та здоров’я людей. Ця невідповідність — лише одна з численних ілюстрацій хаотичності регулювання бізнесу в Україні”, — наголосили у відомстві.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державна регуляторна служба ініціювали публічні консультації як невід’ємний елемент регуляторної реформи, щоб правила для бізнесу були ефективні та зрозумілі, а процес їх прийняття — прозорий та відкритий.

Незалежний аналітичний центр BRDO став організатором публічних консультацій та розробником аналітичних матеріалів у рамках ініціативи EU4Business\FORBIZ. Участь у публічному обговоренні взяли більше 100 підприємців та представників бізнес-асоціацій.

За даними Офісу ефективного регулювання (BRDO), третина інструментів регулювання доступу на ринки застосовується помилково, а 379 дозвільних документів взагалі не мають визначеного правового статусу. Це не тільки ускладнює взаємодію підприємців та держави, а й створює численні можливості для корупційних зловживань. Неефективне регулювання коштує дорого: лише помилкове ліцензування обходиться бізнесу в 900 мільйонів гривень на рік.

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“Дерегуляція залишається одним із пріоритетів уряду. Тільки за останні 6 місяців ми скасували майже 500 застарілих та незаконних актів. У перспективі маємо на державному рівні запровадити систему ефективного регулювання, яка запобігатиме створенню контрпродуктивних регуляторних практик. Це можливо лише у процесі конструктивного діалогу між бізнесом та владою,” — прокоментував подію перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Нагадаємо, в Україні відсутні ліцензійні умови для операторів лотерей з 2012 року. У міністерстві фінансів України, яке є державним регулятором сфери, відмовляються займатися розробкою ліцензійних умов для лотерей, оскільки керівництву відомства не подобається закон “Про лотереї”, прийнятий у 2012 році.

На сьогоднішній день лотерейні оператори працюють з простроченими ліцензіями на підставі перехідних положень закону.

Про зволікання у процесі ліцензування неодноразово наголошували й у Національній раді реформ. Однак, станом на сьогодні, жодних зрушень у питанні ліцензування лотерейного ринку немає.

За даними експертів, така ситуація не лише спотворює інвестиційну привабливість країни, але й сприяє тінізації лотерейного ринку.

Як нещодавно стало відомо, Нацполіція України відкрила кримінальне провадження проти “Української національної лотереї” за підозрою в ухиленні від сплати податків та організації грального бізнесу під виглядом лотерей.

Установлено, що службовими особами та засновниками підприємства з іноземними інвестиціями “УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ” (код ЄДРПОУ 24940541), ТОВ “ЛАКІ ЛЕНД” (код ЄДРПОУ 38323297), ТОВ “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ” (код ЄДРПОУ 37047683) створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей.