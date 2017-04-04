У Мінекономрозвитку констатували хаотичне регулювання бізнесу в Україні

ukru
Ексклюзив
09:26 • 41302 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 119913 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 182428 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 168433 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 171541 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 170690 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 238053 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 142084 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 118591 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 137794 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
49 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 104913 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 103961 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 100916 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 90436 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 74545 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 119913 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 182428 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 165808 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 238053 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 226745 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 103610 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 129145 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 154630 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 143792 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 173944 перегляди
Актуальне
У Мінекономрозвитку констатували хаотичне регулювання бізнесу в Україні

У Мінекономрозвитку констатували хаотичне регулювання бізнесу в Україні

Київ • УНН

 • 14297 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Некоректне застосування ліцензування коштує бізнесу 900 млн грн на рік. Про це заявили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, передає УНН.

“В Україні не існує затверджених ліцензійних умов для зберігання сміття, у той час як, наприклад, туристична галузь зарегульована непропорційно до її потенційного впливу на життя та здоров’я людей. Ця невідповідність — лише одна з численних ілюстрацій хаотичності регулювання бізнесу в Україні”, — наголосили у відомстві.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державна регуляторна служба ініціювали публічні консультації як невід’ємний елемент регуляторної реформи, щоб правила для бізнесу були ефективні та зрозумілі, а процес їх прийняття — прозорий та відкритий.

Незалежний аналітичний центр BRDO став організатором публічних консультацій та розробником аналітичних матеріалів у рамках ініціативи EU4Business\FORBIZ. Участь у публічному обговоренні взяли більше 100 підприємців та представників бізнес-асоціацій.

За даними Офісу ефективного регулювання (BRDO), третина інструментів регулювання доступу на ринки застосовується помилково, а 379 дозвільних документів взагалі не мають визначеного правового статусу. Це не тільки ускладнює взаємодію підприємців та держави, а й створює численні можливості для корупційних зловживань. Неефективне регулювання коштує дорого: лише помилкове ліцензування обходиться бізнесу в 900 мільйонів гривень на рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ повідомили, що депутата від БПП О.Третьякова викрили в монополізації лотерейного ринку

“Дерегуляція залишається одним із пріоритетів уряду. Тільки за останні 6 місяців ми скасували майже 500 застарілих та незаконних актів. У перспективі маємо на державному рівні запровадити систему ефективного регулювання, яка запобігатиме створенню контрпродуктивних регуляторних практик. Це можливо лише у процесі конструктивного діалогу між бізнесом та владою,” — прокоментував подію перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Нагадаємо, в Україні відсутні ліцензійні умови для операторів лотерей з 2012 року. У міністерстві фінансів України, яке є державним регулятором сфери, відмовляються займатися розробкою ліцензійних умов для лотерей, оскільки керівництву відомства не подобається закон “Про лотереї”, прийнятий у 2012 році.

На сьогоднішній день лотерейні оператори працюють з простроченими ліцензіями на підставі перехідних положень закону.
Про зволікання у процесі ліцензування неодноразово наголошували й у Національній раді реформ. Однак, станом на сьогодні, жодних зрушень у питанні ліцензування лотерейного ринку немає.

За даними експертів, така ситуація не лише спотворює інвестиційну привабливість країни, але й сприяє тінізації лотерейного ринку.

Як нещодавно стало відомо, Нацполіція України відкрила кримінальне провадження проти “Української національної лотереї” за підозрою в ухиленні від сплати податків та організації грального бізнесу під виглядом лотерей.

Установлено, що службовими особами та засновниками підприємства з іноземними інвестиціями “УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ” (код ЄДРПОУ 24940541), ТОВ “ЛАКІ ЛЕНД” (код ЄДРПОУ 38323297), ТОВ “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ” (код ЄДРПОУ 37047683) створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$276.69
Brent
$73.41
Bitcoin
$85,146.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,110.90
Ethereum
$1,909.20