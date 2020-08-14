В Минэкономики разъяснили, как встать на учет безработному для получения пособия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Минэкономики предоставили информацию для людей, которые потеряли работу и хотят получать финансовую помощь от государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Минэкономики вместе с Государственной службой занятости продолжает информирование по ключевым вопросам, которые касаются потери работы, получения финансовой помощи или помощи в поиске новой работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство центров занятости, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности, возвращаются к обычному режиму работы и восстанавливают личный прием безработных.
В течение последних карантинных месяцев для регистрации в службе занятости достаточно заполнить только два заявления и отправить их по электронной почте центра занятости. Так, граждане, которые зарегистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный прием к карьерному советнику оригиналы документов:
-
- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
-
- учетная карточка налогоплательщика;
-
- трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);
-
- диплом или другой документ об образовании и военный билет (при необходимости).
-
Кроме того сообщается, что если молодому человеку до 35 лет, и он не имеет страхового стажа, поскольку, возможно, работал без оформления трудовых отношений, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания - 1 тыс. грн, после этого - 650 грн) сроком на 180 календарных дней.
"Если же человек старше 35 лет, и он не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, такой человек не имеет права на выплату пособия по безработице", - добавляется в сообщении.
Так, зарегистрироваться в качестве безработного можно в любом центре занятости независимо от места проживания.
Добавляется, что в случае потери трудовой книжки человеку необходимо подать дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы, или гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий периоды занятости. Указано, что трудовая книжка должна предъявляться не только во время регистрации в качестве безработного, но и во время каждого посещения центра занятости.
Напомним, с 12 марта по 11 августа в Киеве зарегистрировано 25,3 тысячи безработных.