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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86074 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102409 просмотра

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4 марта, 13:46 • 127505 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107755 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127881 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101371 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

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В Минэкономики разъяснили, как встать на учет безработному для получения пособия

В Минэкономики разъяснили, как встать на учет безработному для получения пособия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В Минэкономики предоставили информацию для людей, которые потеряли работу и хотят получать финансовую помощь от государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минэкономики вместе с Государственной службой занятости продолжает информирование по ключевым вопросам, которые касаются потери работы, получения финансовой помощи или помощи в поиске новой работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство центров занятости, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности, возвращаются к обычному режиму работы и восстанавливают личный прием безработных.

В течение последних карантинных месяцев для регистрации в службе занятости достаточно заполнить только два заявления и отправить их по электронной почте центра занятости. Так, граждане, которые зарегистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный прием к карьерному советнику оригиналы документов:

  • паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
  • учетная карточка налогоплательщика;
  • трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);
  • диплом или другой документ об образовании и военный билет (при необходимости).

Кроме того сообщается, что если молодому человеку до 35 лет, и он не имеет страхового стажа, поскольку, возможно, работал без оформления трудовых отношений, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания - 1 тыс. грн, после этого - 650 грн) сроком на 180 календарных дней.

"Если же человек старше 35 лет, и он не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, такой человек не имеет права на выплату пособия по безработице", - добавляется в сообщении.

Так, зарегистрироваться в качестве безработного можно в любом центре занятости независимо от места проживания.

Добавляется, что в случае потери трудовой книжки человеку необходимо подать дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы, или гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий периоды занятости. Указано, что трудовая книжка должна предъявляться не только во время регистрации в качестве безработного, но и во время каждого посещения центра занятости.

Напомним, с 12 марта по 11 августа в Киеве зарегистрировано 25,3 тысячи безработных.

Украинские Национальные Новости

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