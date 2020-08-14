У Мінекономіки роз'яснили, як встати на облік безробітному для отримання допомоги

“Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що більшість центрів зайнятості, розміщених у “зеленій” зоні рівня епідемічної небезпеки, повертаються до звичного режиму роботи та відновлюють особистий прийом безробітних.

Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості. Так, громадяни, які реєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів:



паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;



облікова картка платника податків;



трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості);



диплом або інший документ про освіту та військовий квиток (у разі потреби).



Окрім того повідомляється, що якщо молодій людині до 35 років, і вона не має страхового стажу, оскільки, можливо, працювала без оформлення трудових відносин, то їй буде призначена допомога з безробіття у мінімальному розмірі (на період карантину і 30 днів після його закінчення — 1 тис. грн, після цього — 650 грн) строком на 180 календарних днів.

“Якщо ж людина старша 35 років, і вона не має страхового стажу, то, згідно з чинним законодавством, така людина не має права на виплату допомоги з безробіття”, — додається у повідомленні.

Так, зареєструватися як безробітний можна в будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання.

Додається, що у разі втрати трудової книжки людині необхідно подати дублікат трудової книжки або ж довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує періоди зайнятості. Вказано, що трудова книжка має пред’являтися не тільки під час реєстрації як безробітного, а й під час кожного відвідування центру зайнятості.

Нагадаємо, з 12 березня по 11 серпня у Києві зареєстровано 25,3 тисячі безробітних.