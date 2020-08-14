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У Мінекономіки роз'яснили, як встати на облік безробітному для отримання допомоги

У Мінекономіки роз'яснили, як встати на облік безробітному для отримання допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Мінекономіки надали інформацію для людей, які втратили роботу та хочуть отримувати фінансову допомогу від держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

“Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що більшість центрів зайнятості, розміщених у “зеленій” зоні рівня епідемічної небезпеки, повертаються до звичного режиму роботи та відновлюють особистий прийом безробітних.

Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості. Так, громадяни, які реєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів:

  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • облікова картка платника податків;
  • трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості);
  • диплом або інший документ про освіту та військовий квиток (у разі потреби).

Окрім того повідомляється, що якщо молодій людині до 35 років, і вона не має страхового стажу, оскільки, можливо, працювала без оформлення трудових відносин, то їй буде призначена допомога з безробіття у мінімальному розмірі (на період карантину і 30 днів після його закінчення — 1 тис. грн, після цього — 650 грн) строком на 180 календарних днів.

“Якщо ж людина старша 35 років, і вона не має страхового стажу, то, згідно з чинним законодавством, така людина не має права на виплату допомоги з безробіття”, — додається у повідомленні.

Так, зареєструватися як безробітний можна в будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання.

Додається, що у разі втрати трудової книжки людині необхідно подати дублікат трудової книжки або ж довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує періоди зайнятості. Вказано, що трудова книжка має пред’являтися не тільки під час реєстрації як безробітного, а й під час кожного відвідування центру зайнятості. 

Нагадаємо, з 12 березня по 11 серпня у Києві зареєстровано 25,3 тисячі безробітних.

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