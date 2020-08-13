З початку карантину у столиці зареєстрували 25 тисяч безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. З 12 березня по 11 серпня у Києві зареєстровано 25,3 тисячі безробітних. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київського міського центру зайнятості.
“Під час карантину столична служба зайнятості продовжувала надавати послуги безробітним та роботодавцям. За період з 12 березня по 11 серпня статус безробітного отримали 25,3 тис. громадян. Майже 5 тис. працевлаштувалися. Станом на 11 серпня у базі Київського міського центру зайнятості налічувалось 10,3 тис. актуальних вакансій, які надійшли від роботодавців”, — сказано у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що столична служба зайнятості відновила прийом громадян у понеділок, 10 серпня.
“Понад 1100 осіб відвідали районні філії Київського міського центру зайнятості за перші два дні після відновлення особистого прийому громадян”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні через центри зайнятості державі вдалося здійснити виплати та зберегти робочі місця для понад 357 тисяч людей.