С начала карантина в столице зарегистрировали 25 тысяч безработных

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91215 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103555 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129225 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108766 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128935 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101659 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102409 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104133 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101982 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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С начала карантина в столице зарегистрировали 25 тысяч безработных

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КИЕВ. 13 августа. УНН. С 12 марта по 11 августа в Киеве зарегистрировано 25,3 тысячи безработных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.

"Во время карантина столичная служба занятости продолжала оказывать услуги безработным и работодателям. За период с 12 марта по 11 августа статус безработного получили 25,3 тыс. граждан. Почти 5 тыс. трудоустроились. По состоянию на 11 августа в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 10,3 тыс. актуальных вакансий, поступивших от работодателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что столичная служба занятости возобновила прием граждан в понедельник, 10 августа.

"Более 1100 человек посетили районные филиалы Киевского городского центра занятости за первые два дня после возобновления личного приема граждан", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Украине через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тысяч человек.

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