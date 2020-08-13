С начала карантина в столице зарегистрировали 25 тысяч безработных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. С 12 марта по 11 августа в Киеве зарегистрировано 25,3 тысячи безработных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.
"Во время карантина столичная служба занятости продолжала оказывать услуги безработным и работодателям. За период с 12 марта по 11 августа статус безработного получили 25,3 тыс. граждан. Почти 5 тыс. трудоустроились. По состоянию на 11 августа в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 10,3 тыс. актуальных вакансий, поступивших от работодателей", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что столичная служба занятости возобновила прием граждан в понедельник, 10 августа.
"Более 1100 человек посетили районные филиалы Киевского городского центра занятости за первые два дня после возобновления личного приема граждан", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Украине через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тысяч человек.