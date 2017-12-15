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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В МинАПК против отмены возмещения НДС при экспорте масличных

В МинАПК против отмены возмещения НДС при экспорте масличных

Киев  •  УНН

 • 10438 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Правительство и народные депутаты обсуждают вариант отсрочки отмены возмещения НДС при экспорте масличных до 1 сентября 2018 года. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк во время пресс-конференции, передает УНН.

Он подчеркнул, что внесенная в Налоговый кодекс Украины правка №180 не обсуждалась в правительстве и была внесена по инициативе народных депутатов.

"Мы проводим консультации с членами комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики и разрабатываем шаги по смягчению воздействия этой новации. В частности, рассматривается вариант ее отсрочки до 1 сентября 2018 года", - сказал он.

М.Мартынюк уточнил, что в противном случае под угрозой - инвестиционный климат в стране.

Напомним, поправка №180 предполагает отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника. Категорически против такой инициативе выступили аграрии, заявившие, что готовятся к всеукраинскому протесту.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.

Украинские Национальные Новости

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