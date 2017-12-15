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У МінАПК проти скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних

У МінАПК проти скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Уряд і народні депутати обговорюють варіант відстрочки скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних до 1 вересня 2018 року. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк під час прес-конференції, передає УНН.

Він підкреслив, що внесена до Податкового кодексу України правка №180 не обговорювалася в уряді і була внесена з ініціативи народних депутатів.

"Ми проводимо консультації з членами комітету ВРУ з питань податкової та митної політики і розробляємо кроки щодо пом'якшення впливу цієї новації. Зокрема, розглядається варіант її відстрочки до 1 вересня 2018 року", - сказав він.

М.Мартинюк уточнив, що в іншому випадку під загрозою - інвестиційний клімат в країні.

Нагадаємо, поправка №180 передбачає скасування відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшнику. Категорично проти такої ініціативи виступили аграрії, які заявили, що готуються до всеукраїнської протестної акції.

За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям - переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія "Кернел", яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.

Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань аграрної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.

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