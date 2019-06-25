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В Минагрополитики назвали требования к качеству молока после 2020 года

Киев • УНН

 • 21639 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Запрет приема молока II сорта, который начнет действовать с 2020 года, касается не продукта, который производят домохозяйства, а загрязненного молока, содержание микроорганизмов в котором превышает максимально допустимый. Об этом сообщил генеральный директор Директората безопасности и качества пищевой продукции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

В Минагрополитики назвали требования к качеству молока после 2020 года

"В настоящее время разрешается бактериальное загрязнение в 3 млн микроорганизмов. Для сравнения - в Европе эта цифра составляет 100 тысяч. Ни в одной стране среди наших соседей нет таких требований - 500 тысяч в России, 500 тысяч - в Беларуси. Мы говорим, что нам надо установить эти требования хотя бы на минимальном уровне. И эта норма не касается молока от селян - она касается уровня загрязнения молока", - отметил Мороз.

По его словам, есть определенные несложные меры, которые могут быть применены домохозяйствами для того, чтобы обеспечить забор молока на должном уровне безопасности. Недавно они были представлены, поэтому селяне могут реализовать их для того, чтобы продолжать сдавать молоко предприятиям уже после 2020 года, когда вступит в силу запрет на прием молока II сорта.

При этом он подчеркнул, что Минагрополитики не устанавливает требования к молоку - их определяет стандарт, который уже утвержден.

В прошлом году около 40% производителей пищевой продукции в Украине работали с нарушениями.

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