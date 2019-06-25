У Мінагрополітики назвали вимоги до якості молока після 2020 року

КИЇВ. 25 червня. УНН. Заборона прийому молока ІІ ґатунку, що почне діяти з 2020 року, стосується не продукту, який виробляють домогосподарства, а забрудненого молока, вміст мікроорганізмів у якому перевищує максимально допустимий. Про це повідомив генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Мороз під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.