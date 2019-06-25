У Мінагрополітики назвали вимоги до якості молока після 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Заборона прийому молока ІІ ґатунку, що почне діяти з 2020 року, стосується не продукту, який виробляють домогосподарства, а забрудненого молока, вміст мікроорганізмів у якому перевищує максимально допустимий. Про це повідомив генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Мороз під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"На даний час дозволяється бактеріальне забруднення до 3 млн мікроорганізмів. Для порівняння – в Європі ця цифра становить 100 тисяч. Жодна країна серед наших сусідів не має таких вимог – 500 тисяч в Росії, 500 тисяч – в Білорусі. Ми говоримо, що нам треба встановити ці вимоги хоча б на мінімальному рівні. І ця норма не стосується молока від селян – вона стосується рівня забруднення молока", - зазначив Мороз.
За його словами, є певні нескладні заходи, яких можуть вжити домогосподарства для того, щоб забезпечити забір молока на належному рівні безпеки. Нещодавно вони були презентовані, тож селяни можуть реалізувати їх задля того, щоб продовжувати здавати молоко підприємствам уже після 2020 року, коли вступить в силу заборона на прийом молока ІІ ґатунку.
При цьому він підкреслив, що Мінагрополітики не встановлює вимоги до молока – їх визначає стандарт, який уже затверджений.
Нагадаємо, минулого року близько 40% виробників харчової продукції в Україні працювали з порушеннями.