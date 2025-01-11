У Миколенко новый тренер: Мойес возвращается в "Эвертон" спустя 12 лет после отставки

Ливерпульский "Эвертон", за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, объявил о назначении Дэвида Мойеса на должность главного тренера. Это уже второе назначение Мойеса, ведь до этого он почти 11 лет тренировал "ирисок", после чего в 2013 году перешел в "Манчестер Юнайтед". Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Детали

"Футбольный клуб "Эвертон" рад приветствовать Дэвида Мойеса в должности нового главного тренера", - говорится в заявлении клуба.

Мойес заявил, что рад вернуться к "ирискам" и отметил, что хочет помочь восстановить репутацию клуба.

"Очень здорово вернуться. Я провел здесь 11 невероятных лет и не колебался ни секунды, прежде чем принять предложение клуба. С нетерпением жду сотрудничества с новыми владельцами. Очень хочу помочь им восстановить репутацию клуба", - прокомментировал Мойес свое назначение.

Детали контракта не сообщаются, но спортивный журналист Фабрицио Романо сообщает, что контракт Мойеса с "Эвертоном" рассчитан до июня 2027 года.

Дополнение

61-летний шотландский специалист уже тренировал ливерпульский "Эвертон" в период с 2002 года по 2013-й, после чего покинул команду и перешел на тренерскую должность в "Манчестер Юнайтед", который покинул легендарный сэр Алекс Фергюсон.

Мойес заменит на посту Шона Дайча, который был уволен из "Эвертона" 9 января за три часа до начала кубкового поединка против "Питерборо". С "Эвертоном" Мойес не выиграл ни одного трофея, но в 2003, 2005, 2009 годах получал награду лучшего тренера года по версии Ассоциации футбольных тренеров Англии. Кроме того, в сезоне 2022/2023 Мойес вместе с "Вест Хэмом" победил в Лиге Конференций.

"Ириски" находятся в турнирной таблице АПЛ на 16-м месте, имея в своем активе лишь три победы. Следующий матч подопечные Мойеса проведут 15 января против "Астон Виллы".

Отметим, что за мерсисайдский коллектив выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, который перебрался в стан "синих" в январе 2022 года из киевского "Динамо" за 17 млн евро, и в нынешнем сезоне успел провести 19 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

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