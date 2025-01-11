У Миколенко новый тренер: Мойес возвращается в "Эвертон" спустя 12 лет после отставки

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 106634 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 134597 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 130920 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 156691 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 117246 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 112174 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 106285 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 89876 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107378 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121194 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российские войска оккупировали Курахово - DeepState

российские войска оккупировали Курахово - DeepState

 • 24822 просмотра
"Зеленский купил отель": ЦПД зафиксировал во Франции всплеск фейков об Украине

"Зеленский купил отель": ЦПД зафиксировал во Франции всплеск фейков об Украине

 • 55052 просмотра
Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

 • 54288 просмотра
Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции

Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции

 • 51376 просмотра
Сооснователь "Яндекса" нанял охрану после "пожелания здоровья" от путина - Bloomberg

Сооснователь "Яндекса" нанял охрану после "пожелания здоровья" от путина - Bloomberg

05:42 • 32072 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 106634 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 134597 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 104556 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 156691 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 119639 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 80184 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 109647 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 117742 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 125226 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 123336 просмотра
Актуальное
У Миколенко новый тренер: Мойес возвращается в "Эвертон" спустя 12 лет после отставки

У Миколенко новый тренер: Мойес возвращается в "Эвертон" спустя 12 лет после отставки

Киев  •  УНН

 • 1783 просмотра

Read in English

«Эвертон» назначил Дэвида Мойеса новым главным тренером. Шотландский специалист ранее уже возглавлял клуб на протяжении 11 лет с 2002 по 2013.

Ливерпульский "Эвертон", за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, объявил о назначении Дэвида Мойеса на должность главного тренера. Это уже второе назначение Мойеса, ведь до этого он почти 11 лет тренировал "ирисок", после чего в 2013 году перешел в "Манчестер Юнайтед". Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Детали

"Футбольный клуб "Эвертон" рад приветствовать Дэвида Мойеса в должности нового главного тренера", - говорится в заявлении клуба.

Мойес заявил, что рад вернуться к "ирискам" и отметил, что хочет помочь восстановить репутацию клуба.

"Очень здорово вернуться. Я провел здесь 11 невероятных лет и не колебался ни секунды, прежде чем принять предложение клуба. С нетерпением жду сотрудничества с новыми владельцами. Очень хочу помочь им восстановить репутацию клуба", - прокомментировал Мойес свое назначение.

Детали контракта не сообщаются, но спортивный журналист Фабрицио Романо сообщает, что контракт Мойеса с "Эвертоном" рассчитан до июня 2027 года.

Дополнение

61-летний шотландский специалист уже тренировал ливерпульский "Эвертон" в период с 2002 года по 2013-й, после чего покинул команду и перешел на тренерскую должность в "Манчестер Юнайтед", который покинул легендарный сэр Алекс Фергюсон.

Мойес заменит на посту Шона Дайча, который был уволен из "Эвертона" 9 января за три часа до начала кубкового поединка против "Питерборо". С "Эвертоном" Мойес не выиграл ни одного трофея, но в 2003, 2005, 2009 годах получал награду лучшего тренера года по версии Ассоциации футбольных тренеров Англии. Кроме того, в сезоне 2022/2023 Мойес вместе с "Вест Хэмом" победил в Лиге Конференций.

"Ириски" находятся в турнирной таблице АПЛ на 16-м месте, имея в своем активе лишь три победы. Следующий матч подопечные Мойеса проведут 15 января против "Астон Виллы".

Отметим, что за мерсисайдский коллектив выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, который перебрался в стан "синих" в январе 2022 года из киевского "Динамо" за 17 млн евро, и в нынешнем сезоне успел провести 19 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

Украинский футболист отказывается от трансфера в "ПСЖ" из-за россиянина в команде08.01.25, 14:15 • 25349 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы