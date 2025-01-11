У Миколенка новий тренер: Моєс повертається в "Евертон" через 12 років після відставки

Ліверпульський "Евертон", за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, оголосив про призначення Девіда Моєса на посаду головного тренера. Це вже друге призначення Моєса, адже до цього він майже 11 років тренував "ірисок", після чого у 2013 році перейшов до "Манчестер Юнайтед". Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

Деталі

"Футбольний клуб "Евертон" радий вітати Девіда Моєса на посаді нового головного тренера", - йдеться в заяві клубу.

Моєс заявив, що радий повернутися до "ірисок" та наголосив, що хоче допомогти відновити репутацію клубу.

"Дуже здорово повернутись. Я провів тут 11 неймовірних років та не вагався ані секунди, перш ніж прийняти пропозицію клубу. З нетерпінням чекаю співпраці з новими власниками. Дуже хочу допомогти їм відновити репутацію клубу", – прокоментував Моєс своє призначення.

Деталі контракту не повідомляються, але спортивний журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що контракт Моєса з "Евертоном" розрахований до червня 2027 року.

Доповнення

61-річний шотландський спеціаліст уже тренував ліверпульський "Евертон" в період з 2002 року по 2013-й, після чого покинув команду та перейшов на тренерську посаду до "Манчестер Юнайтед", який залишив легендарний сер Алекс Фергюсон.

Моєс замінить на посаді Шона Дайча, якого було звільнено з "Евертона" 9 січня за три години до початку кубкового поєдинку проти "Пітерборо". З "Евертоном" Моєс не виграв жодного трофею, але у 2003, 2005, 2009 роках отримував нагороду кращого тренера року за версією Асоціації футбольних тренерів Англії. Окрім того, у сезоні 2022/2023 Моєс разом із "Вест Гемом" тріумфував у Лізі Конференцій.

"Іриски" перебувають в турнірній таблиці АПЛ на 16-му місці, маючи в своєму активі лише три перемоги. Наступний матч підопічні Моєса проведуть 15 січня проти "Астон Вілли".

Зазначимо, що за мерсісайдський колектив виступає український лівий захисник Віталій Миколенко, який перебрався у стан "синіх" у січні 2022 року з київського "Динамо" за 17 млн євро, і в нинішньому сезоні встиг провести 19 матчів в усіх турнірах, віддавши одну гольову передачу.

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