В Николаевской области изнасиловали 7-классницу

Мужчина угрозами и физической силой затащил девушку к себе домой и изнасиловал ее неестественным путем.



Как сообщал УНН, полицейские города Харьков "горячим следам" задержали насильника, который напал на работницу местной аптеки и изнасиловал ее.



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Напомним, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетних дочерей и так называемому крестному отцу девушек Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде ареста с залогом.