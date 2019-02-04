В Николаевской области изнасиловали 7-классницу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В одном из сел Николаевской области изнасиловали ученицу 7 класса. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Мужчина угрозами и физической силой затащил девушку к себе домой и изнасиловал ее неестественным путем.
Как сообщал УНН, полицейские города Харьков "горячим следам" задержали насильника, который напал на работницу местной аптеки и изнасиловал ее.
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Напомним, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетних дочерей и так называемому крестному отцу девушек Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде ареста с залогом.