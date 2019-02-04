У Миколаївській області зґвалтували 7-класницю

Чоловік погрозами та фізичною силою затягнув дівчину до себе додому та зґвалтував її неприроднім шляхом.



Як повідомляв УНН, поліцейські міста Харків за "гарячими слідами" затримали ґвалтівника, який напав на працівницю місцевої аптеки і згвалтував її.



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Нагадаємо, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітніх доньок та так званому хрещеному батькові дівчат Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з заставою.