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Батьку, який ґвалтував неповнолітніх доньок, суд призначив арешт із заставою

Батьку, який ґвалтував неповнолітніх доньок, суд призначив арешт із заставою

Київ • УНН

 • 9224 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітніх доньок та так званому хрещеному батькові дівчат Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з заставою, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Рішенням судді Святошинського районного суду міста Києва 45-річного мешканця Київщини було взято під варту із можливістю внесення застави у розмірі 352 400 гривень.

Другому фігурантові справи – так званому хрещеному батькові дітей – також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 352 тисячі гривень.

Нагадаємо, 20 листопада, поліція затримала чоловіка, який ґвалтував неповнолітніх доньок. Встановлено, що він регулярно використовував двох своїх дітей – 14 та 15 років – для зйомок відео порнографічного змісту. Також, за гроші надавав їх у сексуальну експлуатацію як громадянам України, так і іноземцям.

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