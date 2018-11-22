Батьку, який ґвалтував неповнолітніх доньок, суд призначив арешт із заставою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітніх доньок та так званому хрещеному батькові дівчат Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з заставою, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Рішенням судді Святошинського районного суду міста Києва 45-річного мешканця Київщини було взято під варту із можливістю внесення застави у розмірі 352 400 гривень.
Другому фігурантові справи – так званому хрещеному батькові дітей – також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 352 тисячі гривень.
Нагадаємо, 20 листопада, поліція затримала чоловіка, який ґвалтував неповнолітніх доньок. Встановлено, що він регулярно використовував двох своїх дітей – 14 та 15 років – для зйомок відео порнографічного змісту. Також, за гроші надавав їх у сексуальну експлуатацію як громадянам України, так і іноземцям.