За допомогою Австралії затримали ґвалтівника неповнолітніх доньок

“Поліцейські встановили, що 45-річний батько двох дітей — 14 та 15 років — регулярно використовував їх для зйомок відео порнографічного змісту. Також чоловік за гроші надавав доньок у сексуальну експлуатацію як громадянам України, так і іноземцям”, — йдеться у повідомленні.

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До Департаменту кіберполіції надійшла інформація від австралійських колег, спецпідрозділу Argos штату Квінсленд, про те, що вони виявили у мережі Інтернет фото порнографічного змісту за участі дітей, яке, ймовірно, було виготовлено на території України.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

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Працівники Департаменту кіберполіції, спільно зі слідчими поліції Київщини, за процесуального керівництва прокуратури Київської області, встановили 45-річного мешканця Київщини, який причетний до створення фото та відеофайлів порнографічного змісту за участі власних дітей. Отримані відеофайли чоловік продавав у так званому сегменті мережі Інтернет DarkWeb.

У вівторок, 20 листопада, із залученням працівників спецпідрозділу КОРД в помешканні, де проживає підозрюваний, поліцейські проводять санкціонований обшук. Слідчі дії також проводяться за місцем проживання так званого хресного батька обох дівчат — 46-річного киянина, який підозрюється у причетності до сексуальної експлуатації дітей.

Наразі поліцейські вже виявили предмети порнографічного характеру, фото- та відеопродукцію порнографічного змісту за участі неповнолітніх дівчат. Також у квартирі мешканця Київщини виявлено гранату РГД-5, на місце проведення обшуку направлено вибухотехників.

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Вирішується питання про затриманням підозрюваного та його товариша в порядку статті 208 КПК України. Також вирішується питання про вилучення обох дівчат з родини і їх переїзд до реабілітаційного центру.

Раніше УНН повідомляв, що правоохоронні органи України і Австралії працюють над розробкою спільної програми системної взаємодії протидії кіберзлочинності.

Зазначимо, що статеві злочини щодо неповнолітніх вимагають створення механізму запобігання. Так, у Раді пропонують створити Реєстр засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх. Крім того, у Нацполіції хочуть створити відкритий реєстр педофілів.

Також в українському парламенті запропонували ввести кримінальну відповідальність за зберігання дитячого порно.

Нагадаємо, 12 липня кіберполіція затримала у Житомирській області чоловіка, який знімав порно з 11-місячною донькою.